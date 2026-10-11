L’Accademia Carrara sarà protagonista di una puntata del podcast «Fila a Nanna»

Abbiamo chiesto a Selene Baiano, torinese, insegnante di recitazione per bambini e ragazzi e autrice della fiaba, come è nata l’idea di una storia che ha per protagonisti la piccola Sofia, il suo peluche Gigion e la nonna. Tutto è cominciato con un sopralluogo all’Accademia Carrara e una visita guidata approfondita per conoscere ogni angolo del museo. «È stato un piacevole ritorno in un luogo che già conoscevo, visto che sono laureata in Storia dell’arte. Certo, vedere le opere sui libri non è la stessa cosa che farsele raccontare da chi vive il museo ogni giorno», racconta Baiano.