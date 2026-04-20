Riccardo Frizza guida il «Donizetti Opera» verso la ricerca e la riscoperta

RF: Per quanto riguarda i registi, ho cercato tre sguardi molto precisi. Ho scelto Katharina Thoma per «L’esule di Roma» perché, nei lavori che ho visto, mi è sembrata una regista capace di raccontare con chiarezza la drammaturgia e di far emergere le tensioni tra i personaggi. In un titolo come questo era necessario qualcuno che aiutasse a comprendere il senso della partitura e del testo. Per «Le convenienze ed inconvenienze teatrali» ho voluto il ritorno di Silvia Paoli, che aveva già lavorato a Bergamo. È una regista che oggi lavora molto, anche all’estero, e ha una verve comica molto naturale, immediata. È una qualità che appartiene anche alla persona e che, secondo me, era ideale per questo titolo, per restituirne il ritmo, l’ironia, la vitalità. Infine, al Teatro Sociale, per «Alahor in Granata», ho scelto Benedetto Sicca, che è anche drammaturgo e scrittore. Avevo visto un suo lavoro anni fa e mi aveva colpito molto. È un regista che ama questo repertorio, che si muove bene dentro strutture complesse e quindi mi è sembrato adatto per un titolo che richiede proprio questo tipo di sensibilità. In fondo, la scelta è stata quella di individuare registi e direttori capaci di entrare davvero dentro il teatro di Donizetti, ciascuno con il proprio sguardo, ma tutti coerenti con l’identità del festival e in grado di far emergere le diverse possibilità teatrali delle opere.