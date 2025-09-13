Con «Levate di Note» il paese si accende di musica, sport e sapori

«Levate di Note» sarà anche all’insegna dell’arte: presso la Sala Civica ecco la mostra di Mario Contino che esporrà le sue opere e quelle dei partecipanti ai suoi corsi periodici. Arte presente anche in via Papa Giovanni XXIII con i Madonnari capitanati dalla levatese Federica Accorrici. Davanti alla biblioteca spazio alle associazioni con canti e balli popolari levatesi mentre in piazza Roma terranno banco l’intrattenimento musicale di Leo and Blue Band e il djset di Twin Noize, oltre all’esposizione della storica bottega La Mercantina. Nell’evento rientrano anche il pilates in via Savio e il festival della dance in via Borromeo. In prima fila anche l’Oratorio, nel cui campo da calcio saranno ospitati l’esibizione cinofila di Three Dogs ASD, l’Associazione Bonzi e i giochi di società per bambini. Il Parco di Corso Europa avrà invece l’angolo pensato per i più piccoli con i gonfiabili gratuiti e un’area food and beverage con musica.