93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
CULTURA
CIBO
BAMBINI
OUTDOOR
EXTRA
MAGAZINE
AGENDA
L'ECO CAFÉ
PARITÀ DI GENERE
MILLEGRADINI
93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
< Home
8 Settembre 2025 EcoCafé

Oltre 50mila visitatori a Rosciate per la «Festa del Moscato di Scanzo»

Articolo. In piazza era presente anche L’Eco café che ha documentato il successo della manifestazione, mai così ricca di iniziative culturali e proposte per le famiglie

Lettura 1 min.
scritto da Lo Staff de L’Eco Café

Si è confermata un successo la «Festa del Moscato di Scanzo». C’era da aspettarselo, alla luce di una macchina organizzativa di prim’ordine, che non ha mancato neanche in questa 17esima edizione di offrire validi elementi di richiamo, così da catturare in gran numero gli amanti del buon bere e, più in generale, quanti hanno voluto divertirsi in una lunga quattro giorni di festa popolare, raccontata anche dagli «inviati» della redazione mobile di L’Eco Café.

«Rispetto allo scorso anno abbiamo registrato un aumento di pubblico considerevole, calcolato in oltre 50mila visitatori – ha sottolineato Angela Vitali, vicesindaco e assessore alla Promozione del territorio – Peraltro, un pubblico attento e preparato che ha partecipato con buona affluenza alle degustazioni guidate, curate dal Consorzio di Tutela, tutti con in mano il loro calice, per scoprire le diverse sfumature del celebre passito. Interessante quella svolta in collaborazione con l’Orto botanico di Bergamo e Fisar Bergamo sul rapporto fra Moscato e erbe aromatiche. E partecipazione anche agli assaggi dei prodotti locali, proposti in abbinamento con il Moscato, il passito color rubino, messo in vetrina nelle casette in legno dei produttori, allungate nelle vie interne di Rosciate e Scanzo».

Festa del Moscato di Scanzo
Festa del Moscato di Scanzo

Quest’anno, poi, è stato possibile raggiungere la festa con un servizio potenziato di navette anche da Alzano Lombardo. «Ancora un’edizione record – conferma il sindaco Paolo Colonna Merito anche del blasonato “moscatello” di napoleonica memoria, ma anche delle iniziative di contorno, che hanno coinvolto un pubblico variegato. Tante le famiglie con i bambini: per loro uno spazio gioco dedicato, i burattini, un laboratorio di circo, un’osservazione astronomica e il trofeo del Pirlì, l’antenato in legno del flipper. E ancora il gioco da tavolo “Moscans”, dedicato al Moscato di Scanzo, e la “Moscato di Scanzo Kids Run”, una corsa non competitiva riservata alle famiglie. Non poco. Insomma, una festa di comunità, che ha raggiunto il suo apice con la gara di pigiatura dell’uva tra contrade, disputata proprio dai bambini, dove ha primeggiato la squadra della scuola dell’infanzia di Rosciate, a cui è seguita la pigiatura dell’uva da parte dei sindaci bergamaschi. Ben 12 i partecipanti, divisi in quattro squadre ognuna con tre componenti: alla fine, ha vinto la terna composta dai sindaci di Scanzorosciate, Orio al Serio e Bagnatica. Un grazie alle centinaia di volontari, agli sponsor e agli enti sovracomunali che credono in questo evento e ci sostengono».

Festa del Moscato di Scanzo
Festa del Moscato di Scanzo
Festa del Moscato di Scanzo
Festa del Moscato di Scanzo

«Successo, poi, per la proposta culturale, che ha trasformato Scanzorosciate in un grande spazio espositivo – continua il vicesindaco Vitali – La mostra “Radici e Orizzonti: Arte che unisce”, a cura di Art-Alive.eu e quella sul 550° anniversario della morte di Bartolomeo Colleoni hanno fatto il pienone».

Approfondimenti
08/09/2025
Appuntamenti
Con «Fiato ai Libri» torna la magia di incontrarsi dal vivo tra le pagine di un libro
Articolo. Dal 10 settembre al 30 ottobre, la rassegna omaggerà premi «Nobel», «Pulitzer», grandi classici e …
07/09/2025
Appuntamenti
La «Cena del Santo Pescatore», sessant’anni di tradizione si rinnovano sulle sponde del Lago d’Endine
Articolo. Spinone al Lago celebra l’importante anniversario della sagra con una serata speciale che coniugherà gusto, …
06/09/2025
Appuntamenti
«Molte Fedi» ci insegna che dalle fratture si può costruire un futuro di pace
Articolo. La rassegna prenderà il via lunedì 8 settembre alle 20.45 al Cinema Conca Verde con …
05/09/2025
Cinema
«Snark Festival», otto documentari e quattro giorni per guardare il mondo e la storia
Articolo. Da giovedì 11 a domenica 14 settembre il Cineteatro Lottagono ospita la seconda edizione del …