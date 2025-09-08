Oltre 50mila visitatori a Rosciate per la «Festa del Moscato di Scanzo»

Quest’anno, poi, è stato possibile raggiungere la festa con un servizio potenziato di navette anche da Alzano Lombardo. «Ancora un’edizione record – conferma il sindaco Paolo Colonna – Merito anche del blasonato “moscatello” di napoleonica memoria, ma anche delle iniziative di contorno, che hanno coinvolto un pubblico variegato. Tante le famiglie con i bambini: per loro uno spazio gioco dedicato, i burattini, un laboratorio di circo, un’osservazione astronomica e il trofeo del Pirlì, l’antenato in legno del flipper. E ancora il gioco da tavolo “Moscans”, dedicato al Moscato di Scanzo, e la “Moscato di Scanzo Kids Run”, una corsa non competitiva riservata alle famiglie. Non poco. Insomma, una festa di comunità, che ha raggiunto il suo apice con la gara di pigiatura dell’uva tra contrade, disputata proprio dai bambini, dove ha primeggiato la squadra della scuola dell’infanzia di Rosciate, a cui è seguita la pigiatura dell’uva da parte dei sindaci bergamaschi. Ben 12 i partecipanti, divisi in quattro squadre ognuna con tre componenti: alla fine, ha vinto la terna composta dai sindaci di Scanzorosciate, Orio al Serio e Bagnatica. Un grazie alle centinaia di volontari, agli sponsor e agli enti sovracomunali che credono in questo evento e ci sostengono».