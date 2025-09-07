La «Cena del Santo Pescatore», sessant’anni di tradizione si rinnovano sulle sponde del Lago d’Endine

Il cuore della serata sarà una lunga tavolata (la prenotazione è obbligatoria) che diventerà teatro di un’esperienza gastronomica che celebrerà i prodotti del territorio lacustre. Il grande protagonista sarà il latterino fritto, piccolo pesce di lago dalla carne tenera e saporita che da decenni rappresenta un’eccellenza per Spinone. Servito caldo e croccante per esaltarne il sapore genuino, il latterino racconterà la storia di una comunità che ha saputo mantenere vive le proprie tradizioni culinarie attraverso generazioni di pescatori e appassionati.