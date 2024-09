In alto i calici per la «Festa del Moscato di Scanzo»

La «Festa del Moscato di Scanzo» non è stata solo un itinerario tra i sapori, ma anche un’occasione per fare cultura. Tra gli eventi in programma era tanto atteso il convegno sull’enoturismo e il marketing territoriale, intitolato «Le vigne, come valorizzare un patrimonio storico e turistico», in cui è intervenuta anche Francesca Pagnoncelli, produttrice e presidente del Consorzio di Tutela Moscato di Scanzo. «In un momento in cui si parla molto di overtourism, bisogna riflettere su quelle che sono le nostre possibilità di offerta e le richieste di chi vuole visitare il territorio», ha commentato Pagnoncelli, sottolineando l’importanza di promuovere l’enoturismo in una fascia collinare che accoglie poco più di 20 produttori del celebre passito. Valorizzare il Moscato di Scanzo è stato quindi il principale obiettivo della festa che ogni anno diventa sempre più attrattiva: «Ci siamo accorti che la gente torna tutti gli anni e che si è creata una comunità allargata per l’occasione», le parole della presidente. Ad attirare i turisti sicuramente sono state anche le escursioni e le visite proposte da Terre del Vescovado, di cui Scanzorosciate fa parte, e che si concludevano di solito con una degustazione in cantina: «c’è chi offre un aperitivo in vigna, chi ha la cantina di design, chi ha la villa storica, chi ha un panorama mozzafiato…», ha raccontato Pagnoncelli, invitando a scoprire il patrimonio nascosto della patria del Moscato di Scanzo.