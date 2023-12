L’Eco café fa tappa a Clusone, tra luminarie e mercatini

La grande festa in centro partirà dal pomeriggio, con l’apertura dei negozi. Dalle 17 si entrerà nel vivo con musica, dj set, animazione, trampolieri itineranti e spettacoli per i bimbi nelle vie e piazze del centro, il luna park con giostre e bancarelle in piazza Manzù, lo spettacolo per bambini in piazza Baradello e di fuoco in piazza Uccelli. Dalle 22 fino a mezzanotte in piazza Orologio, invece, è in programma il dj set per giovani con Dj Pazzini.