Ponte San Pietro si è vestita di magia con lo spirito del Natale

Per gli amanti della tradizione era presente anche la banda cittadina che si è esibita nella Chiesa Vecchia del paese. Dalle canzoni natalizie alle colonne sonore dei film western di Sergio Leone, il repertorio della banda ha coinvolto tutti i presenti. Sempre nella Chiesa Vecchia è stato possibile ammirare la mostra di presepi. Nella cripta, in particolare, sono state allestite delle grosse teche con le scene della Natività ambientate a Ponte San Pietro. «Era così una volta il paese!» commentava stupita una signora, di fronte alla riproduzione della via principale della cittadina dove era cresciuta. Nella navata centrale della chiesa invece era esposta «La Magia del Presepio nell’Arte della Val Gardena», la mostra della storica associazione italiana Amici del presepio. «Il tema che quest’anno abbiamo dato alla nostra esposizione sono i presepi della Val Gardena – spiega il curatore Claudio Mattei – Non è solo una bella valle delle Dolomiti, ma è la valle in cui è nata la tradizione della scultura in legno con parecchie opere che rappresentano le figure del presepe. Ci sembrava quindi bello e doveroso rendere omaggio a questa tradizione», conclude, mostrando le teche con i manufatti in legno.