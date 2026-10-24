Come comportarsi quando i pensieri diventano “ingombranti”

Abbiamo la convinzione di poter controllare i nostri pensieri , ma sono convinto che siano un prodotto della mente e del cervello su cui non abbiamo molto controllo, un po’ come avviene con la defecazione: naturalmente non ci identifichiamo con le feci, ma tendiamo a farlo coi nostri pensieri e, anche per questo, è difficile lasciarli andare. Come avviene anche per il respiro, che possiamo trattenere per un po’ di tempo (ma oltre un certo limite è impossibile), allo stesso modo, trattenere o controllare i pensieri è molto difficile. In un testo indiano sulla meditazione (purtroppo non riesco a ricordare quale fra quelli che avevo letto per la mia tesi di laurea, ormai più di venti anni fa) avevo letto più o meno che «il pensiero è una scimmia ubriaca punta da uno scorpione», immagine che rende vivamente l’idea di qualcosa fuori controllo.