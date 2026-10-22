«Bergamo 900» festeggia cinque anni con un nuovo allestimento

Tanti i nuovi oggetti da scoprire: si parte da un’importante opera dello scultore Giacomo Manzù, proveniente dalle collezioni di Fondazione Banca Popolare di Bergamo Ente Filantropico, che ha sostenuto la nascita del percorso museale nel 2021. Il bronzo «Busto di giapponese», datato 1980 «è parte dei bronzi realizzati dall’artista tra gli anni Settanta e Ottanta dopo esser stato folgorato dal mondo nipponico e dai volti di donna che l’artista definì capaci di “sfidare il tempo” – continua Lia Corna – Una fascinazione reciproca, dato che Manzù ebbe grande seguito in Giappone, tanto che il Museo d’Arte Moderna di Tokyo e Osaka gli dedicò una personale negli anni ’70 e nel 1984 l’Open Air Museum di Hakone gli riservò una sala permanente».