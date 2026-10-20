A Dalmine, l’autunno e l’inverno si raccontano a teatro (e non solo)

Il cartellone prosegue sabato 5 dicembre con Gianni Fantoni in «Fantozzi. Solo contro tutti», uno spettacolo che riporta in scena l’universo di Paolo Villaggio, a dieci anni dalla sua scomparsa. Accanto al ragionier Ugo Fantozzi, «matricola 7829/bis», tornano il mago pasticcione Otto Von Kranz e Giandomenico Fracchia, impiegato tormentato dai superiori e alle prese con una celebre poltrona sacco. Fantoni, che ha conosciuto personalmente Villaggio e ottenuto i diritti teatrali del personaggio di Fantozzi, ne restituisce voce e gestualità in una girandola di comicità, aneddoti e riflessioni, tra memoria e riscoperta di figure che continuano a raccontare, con ironia, vizi e debolezze della società.