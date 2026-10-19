A Treviglio il teatro si scopre da piccoli: sei spettacoli tra fiabe, circo e meraviglia

Ad aprire «Teatro in famiglia», domenica 25 ottobre, sarà «Controvento. Storie di aria, nuvole e bolle di sapone», spettacolo senza parole di e con Michele Cafaggi. L’artista ha costruito la propria ricerca teatrale intorno alle bolle di sapone, trasformandole in protagoniste di una performance che unisce clownerie e poesia visiva. «Tutto il mio repertorio è composto da spettacoli con le bolle di sapone, è proprio il mio marchio di fabbrica», racconta.