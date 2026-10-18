Cosa ascoltare in autunno tra melanconia, amori e atmosfere intime

Accanto a questi amori ricordati con dolcezza, però, si affiancano anche canzoni che trattano di rapporti chiusi con grandi dolori e delusioni. È il caso di «Ottobre rosso», che vede unite le penne di Mecna e di Ghemon, ma anche di «Cinnamon Girl» di Lana del Rey – altra regina dell’autunno per le sue sonorità calde e malinconiche. In questa canzone, infatti, – che peraltro ha come titolo la spezia più usata in questa stagione – la cantante racconta di un amore difficile e tratti tossico nei confronti di un uomo che cerca, invano, di tenerla a distanza. Verso il finale della canzone, però, compare una speranza, la stessa che troviamo in «Autumn in New York», famosissima canzone di Vernon Duke – di cui abbiamo riportato la storica versione di Louis Armostrong ed Ella Fitzgerald – in cui la città americana viene descritta come al suo apice, con gli alberi colorati di oro e di rosso e con nuvole calde. In questa sensazione da commedie romantiche anni 2000 (che infatti sono spesso ambientate in questo periodo), gli amori non possono che sbocciare. E, in fondo, bisogna proprio cogliere questo momento d’oro, prima che novembre torni a “raffreddare” e disperdere tutto ciò che è stato, come cantano Svegliaginevra e Apice in «Barche».