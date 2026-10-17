La bellezza solenne dell’arco del Pegherolo

Ci imbattiamo in alcuni aral (carbonaie) e in una splendida cerva, pimpante e leggiadra, che fugge nel bosco più fitto (scopriremo più tardi dove era diretta con tanta passione…). Giunti a quota 1190 il sentiero si abbassa per attraversare la valle. Non scorre acqua perché siamo in un territorio calcareo e il torrente, in assenza di precipitazioni, fluisce al di sotto dell’alveo. La valle del Pegherolo mostra tutta la sua impervia natura: massi, pinnacoli e pareti incombenti con il bosco che si arrampica sui suoi ripidi versanti fino alla base delle rocce. È l’ambiente prediletto dai camosci, ma oggi non ne scorgiamo alcuno. È curioso sapere che in queste lande solitarie si nascose, tra l’estate e l’autunno del 1914, il fuggiasco Simone Pianetti, reo di sette efferati omicidi, braccato dai gendarmi che mai riuscirono a catturarlo.