Cinque cose degli anni Novanta che servono ai nostri figli oggi

Siamo cresciuti con la promessa che studiando, impegnandoci e lavorando sodo saremmo stati “ricompensati”. Non è andata così, e la mia generazione ha costruito un sentimento identitario sulla “truffa” subita. Negli anni ‘90 il mondo aveva ancora delle cornici di senso novecentesche ed era rassicurante sotto molti punti di vista. I tempi della vita erano scanditi in modo chiaro (studio, lavoro, pensione); le istituzioni, la famiglia, i contratti collettivi e i confini geopolitici fornivano un perimetro visibile e c’era un’idea di futuro inteso come progresso lineare: domani sarà meglio di ieri; prendi bei voti e troverai un buon lavoro. Ora è molto difficile fare promesse simili ai figli, dare punti di riferimento nella «modernità liquida» e un’alternativa all’individualismo esasperato. O forse è solo più difficile fare i genitori, e recitare bene la parte degli adulti.