Dove andare a raccogliere castagne in Bergamasca

Tra Pradalunga e Albino, sulle pendici del Monte Misma, si incontrano alcuni dei paesaggi più interessanti della Bergamasca per riscoprire il legame tra castagno e vita contadina. Una possibilità è seguire il sentiero CAI 539 , che parte da Cornale, frazione di Pradalunga, e sale attraverso il bosco fino ai Prati Alti, o Prat Tadòlt. Qui, accanto alla baita Pratolina, si trovano castagni secolari che rendono la sosta particolarmente suggestiva. Per una gita piacevole e non troppo impegnativa si può passeggiare nei dintorni, senza proseguite sino alle sommità del Misma. Ma per i più avventurosi e amanti del trekking è possibile continuare la salita tra castagni e betulle, incontrando un ultimo tratto più ripido prima di raggiungere la vetta del Misma, a 1.161 metri. È un’escursione vera e propria, con un dislivello di circa 800 metri, e circa due ore di salita.