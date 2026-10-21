Halloween a Bonate Sopra, tante proposte al campo di zucche di Tulipania

Il fine settimana che è in arrivo, dal 23 al 25 ottobre, al campo di Tulipania le tinte si faranno più misteriose. Lo stesso avverrà per i weekend del 30 ottobre al 1° novembre e dal 6 al 8 novembre. Sarà possibile visitare il campo a partire dalle 15.30, con chiusura all’imbrunire. Per verificare gli orari è possibile visitare la pagina ufficiale (gli orari saranno disponibili in tempo reale sul sito). Il sabato e la domenica possiamo entrare anche in mattinata dalle 9.30. Un calendario che consentirà di festeggiare Halloween non soltanto nei giorni immediatamente precedenti alla festività di Ognissanti, ma anche nei fine settimana successivi.