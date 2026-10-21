Halloween a Bonate Sopra, tante proposte al campo di zucche di Tulipania

L’arancione è il colore dell’autunno, delle foglie che cadono dagli alberi e delle zucche che si illuminano con le decorazioni a tema Halloween. Una tonalità che è pronta a conquistare gli spazi di Tulipania , il campo di zucche che si trova a Bonate Sopra nel territorio dell’Isola Bergamasca, lasciando per il momento in secondo piano i colori accesi delle fioriture primaverili a favore di un’atmosfera fatta di magia, decorazioni e suggestioni da brivido, sui toni del viola, arancione e nero.
Il campo di Bonate Sopra si prepara ad accogliere una serie di iniziative dedicate alle famiglie e non solo. Zucche, ragnatele, scenografie suggestive e tante sorprese accompagneranno grandi e piccini in un’esperienza all’insegna del divertimento, senza rinunciare a qualche piccolo spavento.
Il fine settimana che è in arrivo, dal 23 al 25 ottobre, al campo di Tulipania le tinte si faranno più misteriose. Lo stesso avverrà per i weekend del 30 ottobre al 1° novembre e dal 6 al 8 novembre. Sarà possibile visitare il campo a partire dalle 15.30, con chiusura all’imbrunire. Per verificare gli orari è possibile visitare la pagina ufficiale (gli orari saranno disponibili in tempo reale sul sito). Il sabato e la domenica possiamo entrare anche in mattinata dalle 9.30. Un calendario che consentirà di festeggiare Halloween non soltanto nei giorni immediatamente precedenti alla festività di Ognissanti, ma anche nei fine settimana successivi.
Per chi ha già visitato Tulipania all’inizio dell’autunno, l’esperienza che possono trovare in queste settimane è del tutto diversa. Tra le attrazioni spiccano una torre di zucche alta oltre 8 metri, una grande botte trasformata in una casetta a forma di fungo e numerosi angoli fotografici, location perfette per immortalare il ricordo della giornata su uno sfondo dai toni autunnali. Al campo di Tulipania è stata prestata anche attenzione all’aspetto della sostenibilità: buona parte delle scenografie viene realizzata artigianalmente, utilizzando materiali di recupero.
Per accedere al campo è sufficiente acquistare online il ticket visitatore , al costo di 4,70 euro il venerdì e di 5,90 euro il sabato e la domenica. Il biglietto comprende un buono da tre euro (disponibile solo con acquisto online), spendibile al «Market Zucche» oppure al bar e chiosco della struttura. L’ingresso è gratuito per i bambini di altezza inferiore a 90 centimetri.
Le esperienze al campo
Tra le iniziative in programma, a fare da protagonista sarà ancora una volta l’«esperienza creativa», che permetterà ai partecipanti di scegliere la propria zucca e trasportarla con la «Tuli-Cariola» fino alla postazione dedicata, dove potranno decorarla o intagliarla.
Un’occasione per trasformare il frutto simbolo dell’autunno in un piccolo mostriciattolo, lasciando spazio alla fantasia e personalizzando ogni creazione secondo i propri gusti. L’attività costa 9,50 euro (venerdì) e 11,90 euro (sabato e domenica). La prenotazione è disponibile sul sito .
Per chi desidera aggiungere un pizzico di brivido all’esperienza, è prevista anche l’« Accademia di Magia » , dedicata ai bambini dai 4 ai 12 anni. L’appuntamento, in calendario per sabato 24 e 31 ottobre, prevede un percorso guidato della durata di 90 minuti tra pozioni cromatiche, segreti delle erbe e giochi di abilità. L’attività è su prenotazione e costa 14,90 euro per la sola partecipazione all’Accademia. Chi desidera abbinarla all’«esperienza creativa» può farlo con un supplemento di quattro euro.
Tra un’attività e l’altra, spazio anche alla convivialità. A Tulipania sarà possibile organizzare un picnic tra le zucche, con cestino e coperta, per concedersi una pausa in un ambiente suggestivo e immerso nelle scenografie autunnali. Il costo è di 17 euro in abbinamento all’«esperienza creativa» oppure di 19 euro per chi sceglie il solo picnic. Anche in questo caso è necessario prenotare il proprio posto attraverso il sito della struttura.
Le proposte food
Non mancheranno le proposte gastronomiche a tema, pensate per accompagnare la visita con una pausa sfiziosa. Tra le specialità figurano il «Bloody Halloween», un cocktail dedicato agli aperitivi degli adulti, e diverse preparazioni ispirate alla festa, con ragnatele decorative e dettagli scenografici commestibili.
Il menù comprende inoltre piadine, gelati, birre e bevande alla zucca, oltre al «panino di Halloween» accompagnato dal formaggio. Per i più piccoli, invece, ci sarà il pumpkin spice latte , una bevanda a base di cioccolata calda e zucca, arricchita da uno stecco di cannella: una proposta pensata per una merenda dal sapore autunnale.
Per chi desidera visitare il campo in compagnia, sono disponibili anche pacchetti come il « family pack », che comprende quattro ingressi: due ticket visitatore e due Esperienze Creative, assegnabili liberamente ai partecipanti. Il costo è di 25,60 euro il venerdì e di 32 euro il sabato e la domenica.
Per chi cerca una formula più completa, è previsto infine il pacchetto « premium/vip », al prezzo di 18,90 euro a persona. L’offerta comprende la possibilità di visitare Tulipania in una data a scelta tra quelle di apertura, una zucca a scelta, una piazzola riservata alla famiglia e un buffet illimitato di snack proposti dalla struttura.
Un calendario ricco di proposte che trasforma Tulipania in una destinazione autunnale dove zucche, creatività, giochi e sapori a tema si incontrano, offrendo a grandi e piccoli l’occasione di vivere Halloween in modo originale, tra divertimento e atmosfere da brivido.