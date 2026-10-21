I sogni prendono forma con «Bergamo Sposi»: due giorni per immaginare il proprio matrimonio

Due giornate pensate per le coppie che stanno progettando le proprie nozze, ma anche per chi ha semplicemente voglia di cominciare a raccogliere idee. Tra gli espositori ci saranno realtà specializzate in abiti da sposa, sposo e cerimonia, acconciature e make-up, agenzie di viaggio, bomboniere e partecipazioni, fedi e gioielli, fiori e allestimenti, foto e video, location e catering, musica e intrattenimento, servizi per gli sposi e wedding planning. Professionisti e aziende presenteranno proposte e soluzioni personalizzate, aiutando le coppie a orientarsi in un mondo in cui ogni dettaglio contribuisce a definire il carattere della festa.