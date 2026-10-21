I sogni prendono forma con «Bergamo Sposi»: due giorni per immaginare il proprio matrimonio

Quando ci si sposa, prima o poi arriva il momento di passare dalle idee ai fatti. Si comincia magari salvando qualche foto su Pinterest, immaginando una cerimonia in un luogo salvato su Instagram o fantasticando sull’abito perfetto che si sogna da una vita. Poi, quasi senza accorgersene, le domande diventano molte di più: da dove si comincia? Come si trova una location che ci somigli? E come si fa a mettere insieme tutti i pezzi, senza perdere di vista quello che conta davvero?
L’anno scorso, quando ho iniziato a organizzare il mio matrimonio, mi sono fatta queste domande anch’io. Prima di entrare nel vivo dei preparativi, sono andata a farmi un giro a « Bergamo Sposi », con lo spaesamento di chi sa di avere davanti tante decisioni da prendere e vuole prima di tutto capire quali possibilità esistano. Perché, al di là delle immagini da cui spesso si parte, immaginare un matrimonio significa anche incontrare persone, scoprire soluzioni a cui non si era pensato e cominciare a dare una forma concreta a qualcosa che, fino a quel momento, esisteva soprattutto nella propria testa.
Ogni coppia, del resto, ha il proprio modo di vivere questa giornata speciale. C’è chi sogna una festa in grande stile e chi preferisce una cerimonia intima, chi ha le idee chiarissime e chi ha bisogno di esplorare un po’ prima di scegliere. In tutti questi casi, poter vedere da vicino le possibilità e parlarne con chi le realizza fa tutta la differenza del mondo.
«Bergamo Sposi», 33 edizioni dedicate al giorno del sì
È proprio con questo spirito che il 24 e 25 ottobre 2026 tornerà «Bergamo Sposi», il salone dedicato al matrimonio e alla cerimonia, giunto alla sua 33esima edizione. L’appuntamento è all’Auditorium Aruba di Ponte San Pietro, negli spazi del campus tecnologico che ospiteranno circa 50 operatori del settore, distribuiti su una superficie di circa 2.000 metri quadrati.
Due giornate pensate per le coppie che stanno progettando le proprie nozze, ma anche per chi ha semplicemente voglia di cominciare a raccogliere idee. Tra gli espositori ci saranno realtà specializzate in abiti da sposa, sposo e cerimonia, acconciature e make-up, agenzie di viaggio, bomboniere e partecipazioni, fedi e gioielli, fiori e allestimenti, foto e video, location e catering, musica e intrattenimento, servizi per gli sposi e wedding planning. Professionisti e aziende presenteranno proposte e soluzioni personalizzate, aiutando le coppie a orientarsi in un mondo in cui ogni dettaglio contribuisce a definire il carattere della festa.
In un periodo in cui molte ricerche cominciano online, tra siti, social media e fotografie salvate sul telefono, «Bergamo Sposi» punta sul valore dell’incontro diretto. Perché un conto è guardare un’immagine sullo schermo, un altro è poter osservare da vicino un tessuto, valutare un allestimento, confrontare materiali e finiture oppure raccontare a un professionista che cosa si ha in mente, ascoltando i suoi suggerimenti.
La visita può diventare così un percorso attraverso le diverse tappe dell’organizzazione: dalla scelta dell’abito alla ricerca della location, passando per gli addobbi floreali, il servizio fotografico e video, le fedi, le partecipazioni e le bomboniere. Senza dimenticare la musica, l’intrattenimento, i servizi dedicati agli sposi e il viaggio di nozze, da progettare con cura insieme alle agenzie specializzate. Un insieme di scelte che, pur avendo ciascuna un peso pratico ed economico, concorrono a costruire un’esperienza personale, capace di raccontare qualcosa di chi la vivrà.
Non è necessario arrivare con una lista già definita o con un progetto completo. A volte basta una domanda, un’immagine che colpisce o una conversazione per aprire una strada nuova. E, soprattutto quando i preparativi sono appena iniziati, avere un’occasione per esplorare le diverse proposte può aiutare a trasformare un’idea ancora vaga in un progetto più chiaro.
Una sfilata per celebrare gli innamorati, il concorso a novembre
L’ingresso a «Bergamo Sposi» è gratuito, previa registrazione online sul sito ufficiale della manifestazione. Tra gli appuntamenti in programma, sabato 24 ottobre alle 18.30 è prevista la sfilata «Bridal in Love», dedicata agli abiti da sposa e da sposo e curata dall’atelier Adone Cerimonia. Un momento per scoprire modelli e stili diversi, lasciandosi ispirare dalle proposte per il grande giorno. A seguire, sarà offerto un aperitivo a tutti gli innamorati, per concedersi una pausa e vivere la fiera anche come un’occasione da condividere.
Accanto agli incontri con gli operatori e alle proposte dedicate all’organizzazione delle nozze, «Bergamo Sposi» è legato anche a «La Sposa Artistica – Beauty in Love», il concorso dedicato alla bellezza e alla creatività nel settore bridal. L’ottava edizione si terrà lunedì 30 novembre 2026 al Daste di Bergamo, in una data posticipata rispetto al salone per favorire la più ampia partecipazione delle scuole e garantire il migliore svolgimento dell’iniziativa.
Il concorso coinvolge studenti e professionisti provenienti da istituti e realtà formative della Lombardia, mettendo in dialogo il mondo della formazione e quello delle professioni della bellezza. È uno spazio in cui tecnica, talento e sperimentazione possono incontrarsi, valorizzando le competenze necessarie per interpretare stili differenti nel campo del make-up e dell’acconciatura.
L’appuntamento del 30 novembre offrirà quindi un’occasione per mettere in luce il lavoro di chi si sta formando e di chi opera già nel settore, attraverso il confronto e la creatività applicata al mondo bridal. Il programma aggiornato del concorso sarà consultabile sul sito ufficiale di «Bergamo Sposi».
Che si tratti di scegliere un abito, trovare la cornice giusta per la cerimonia o scoprire nuove interpretazioni dell’estetica bridal, il filo conduttore resta la ricerca di qualcosa che sappia parlare alle persone e alla loro storia. Perché preparare un matrimonio significa anche questo: scegliere, tra tante possibilità, quelle che permettono di sentirsi davvero a casa nel proprio giorno speciale.
Informazioni utili – «Bergamo Sposi»
Quando: sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026
Dove: Auditorium Aruba, via San Clemente 53, Ponte San Pietro (Bergamo)
Ingresso gratuito previa registrazione online.
Sito: fierabergamosposi.it
Informazioni: [email protected]
La Sposa Artistica – Beauty in Love: lunedì 30 novembre 2026, Daste, Bergamo. Informazioni e aggiornamenti: fierabergamosposi.it/sposa-artistica
Tel. 335 1250939 – 351 9003449