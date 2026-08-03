Il «Caffi» di Bergamo insegna a guardare la natura con occhi nuovi

MV: Personalmente sono molto legato agli allestimenti dei musei di scienze ottocenteschi, e continuo a pensare che i vecchi sistemi espositivi debbano rimanere. Accanto a questi devono però stare i nuovi metodi allestitivi e i nuovi strumenti. Il nostro museo ha ancora l’impostazione degli anni Sessanta, quando era la più attuale, e nel tempo si è evoluto: abbiamo introdotto vetrine tattili e una piantina tattile. Nel percorso si vede bene questa stratificazione: vetrine del primo allestimento, recuperi ottocenteschi, e poi interventi più comunicativi come il diorama del Triassico, che è una finestra su Bergamo di 220 milioni di anni fa e rende immediato quello che le didascalie spiegano. Ci sono anche allestimenti più interattivi, con strumenti multimediali, come nella sezione dedicata a Giacomo Beltrami, e progetti come quello sul Cervo di Sovere: un pezzo straordinario di cui conosciamo anche l’ambiente, perché si sono conservati i resti vegetali e animali. L’idea è quella di ricostruire questo contesto, uno spaccato di circa 700.000 anni fa, con un’ambientazione che permetta al visitatore di entrare dentro quel paesaggio. Allo stesso tempo, però, bisogna fare attenzione alla tecnologia: ogni strumento ha una durata breve e dei costi; quindi, va usato con misura dentro le scelte di allestimento. In tutto ciò il linguaggio deve restare scientifico ma essere comprensibile: non banalizzante, ma capace di riportare i dati e tradurre gli aspetti più tecnici.