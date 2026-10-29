Museo Moto Guzzi, sulle tracce di Ken Kavanagh e del suo legame con Bergamo

La «V7» nacque proprio per rispondere a un bando delle forze armate e di polizia, e da allora il bicilindrico a V non ha più lasciato le divise: lo montano anche le più recenti «Norge» e «V85 TT» di Polizia e Carabinieri, fino alla maestosa «California 1400» del Corpo dei Corazzieri. La moto che forse più colpisce i visitatori è però la 1«000 I-Convert Polizia», sviluppata per i dipartimenti americani e spesso scambiata per quella dei due simpatici agenti del telefilm «CHiPs», che invece pattugliavano le autostrade in sella a una Kawasaki. Eppure l’equivoco ha un solido fondamento, perché le Guzzi derivate dalla «V»7 hanno prestato servizio dal 1969 sia nel Los Angeles Police Department sia nella California Highway Patrol, e dalla loro esperienza è nata la versione civile che prese il nome di «California». Con lei si afferma il mito delle strade senza fine e dei grandi itinerari, evocato dalle sezioni «Deserti Americani», «Destinazione Avventura», «Lago e Montagna», a ricordarci che ogni Guzzi è nata per viaggiare.