Natale senza famiglia: l’impegno di Lawrence House per i giovani migranti a Città del Capo

Per rispondere al mio interrogativo ho intervistato Romina Meneghetti, Facility Manager di Lawrence House, che mi ha spiegato che «nel nostro centro vivono stabilmente 26 ragazzi e ragazze. Alcuni tornano a casa o trascorrono le feste insieme alle loro famiglie ospitanti, mentre c’è un altro gruppetto, più o meno composto da 13-15 ragazzi, che resta con noi per tutte le festività». Come dicevo, Lawrence House non è un orfanotrofio, ma un istituto che accoglie migranti e figli di migranti che si trovano in situazioni di difficoltà economica e sociale. È la gravità delle condizioni dei contesti famigliari a dettare se potranno rientrare a casa per Natale. «Spesso, le famiglie dei nostri ragazzi attraversano problemi economici gravi, per esempio non hanno denaro per pagare le tasse scolastiche o a garantire tre pasti al giorno, non riescono a provvedere la cosiddetta “stationery”, cioè i beni di base per recarsi a scuola, oppure non possono garantire un alloggio stabile e sicuro. Chi ha dei genitori che si trovano in queste condizioni di solito torna a casa per Natale, almeno per qualche giorno», riporta Meneghetti, che però opera un importante distinguo: «Ci sono anche dei casi di famiglie in cui avvengono abusi sessuali o in cui i genitori rifiutano i figli per qualche motivo, e in quel caso le condizioni per il rientro semplicemente non ci sono. Lo stesso, ovviamente, vale anche per chi è da solo, per i minori non accompagnati o per coloro che non hanno più una mamma o un papà».