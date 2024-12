«Noi coreani siamo come le erbe del prato: usciamo più forti da ogni intemperie»

Uno dei motivi per cui gli eventi del 3 dicembre hanno causato una vera e propria insurrezione popolare è che la Corea del Sud è diventata una democrazia solo di recente. O almeno, relativamente di recente. Per buona parte della seconda metà del secolo scorso, il Paese è stato governato da dittature e regimi autoritari spalleggiati dagli Stati Uniti in ottica anti-comunista: per questi governi, la stabilità, la crescita e la pacificazione interna del Paese erano l’imperativo per sopravvivere all’aggressivo governo comunista della Corea del Nord. L’ultima dittatura sudcoreana, in ordine temporale, è stata quella di Chun Doo-hwan, iniziata nel 1980 e conclusasi nel 1987, quando il Paese è tornato a elezioni democratiche. Chun si è macchiato di crimini efferatissimi, come il già citato massacro di Gwangju, di cui è stato dichiarato colpevole negli anni Novanta ma per il quale ha ricevuto la grazia nel 2002. Nel 1979, proprio l’imposizione della legge marziale aveva fatto da apripista per l’instaurazione della dittatura militare: per questo, da allora nessuno aveva mai provato ad attivare l’Articolo 77 della Costituzione sudcoreana.