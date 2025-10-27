Tra api e fiori, la bellezza spiegata dallo sguardo di Cristina Innocenti

Nonostante un forte legame con Bergamo, Cristina ha un animo gipsy e un po’ bohemien, libero e anti-conformista, che nasce dalla sua doppia cittadinanza, perché sua mamma è francese. Con il suo Volkswagen porta Ecate Farm in tutta la provincia di Bergamo e oltre, ospite di diversi mercatini: «Quando partecipo a questi eventi ogni volta è un conoscere persone e creare connessioni, nuove amicizie, nuove collaborazioni», poi prosegue: « Il mercatino che più mi sta a cuore è quello dei portici di Averara: la location è suggestiva e con la sua organizzatrice è nata anche una profonda amicizia, lì mi sento proprio a casa».