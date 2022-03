Arianna Sansone, il lavoro come «sfida epica che dà ragione alla passione»

AS: Nei giorni scorsi abbiamo gestito la richiesta di una ragazza che è da poco diventata mamma e ha bisogno di cambiare l’auto passando da 3 a 5 porte, con ampi spazi per il passeggino, ma con la comodità di parcheggiare anche in spazi ridotti. Non aveva idea né di quale brand poteva avvalersi, né delle forme di finanziamento disponibili. In altri casi, ci occupiamo delle richieste di persone che devono percorrere molti chilometri ogni giorno per lavoro, ma che vorrebbero provare la mobilità elettrica. Con loro compiamo analisi sui chilometri, gli spostamenti, la capillarità delle colonnine di ricarica e il risparmio economico che deriva dalla ridotta manutenzione, dal minore costo dell’energia e delle possibilità di parcheggio e ingresso in zone che sono vietate ai veicoli termici. I nostri contatti provengono principalmente dalla Lombardia con riferimento alle provincie di Bergamo, Lecco e Sondrio ma, soprattutto per l’usato, giungono richieste da tutta Italia e grazie alla tecnologia possiamo mostrare le auto e consentire una scelta consapevole di acquisto.