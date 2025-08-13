Conoscete il Pirlì? Il gioco delle osterie va in tour

Per molto tempo, il Pirlì è stato uno dei passatempi più amati nelle osterie bergamasche: «merito delle sue regole semplici e del fatto che per vincere non era necessario essere esperti: spesso si trattava di una questione di fortuna», spiega il presidente della Cooperativa L’Innesto. Poi, però, nuovi giochi sono arrivati e le trottole sono passate in secondo piano. Questo almeno fino alla fine del secolo scorso: «Nel 1999, per puro caso, lo abbiamo riscoperto mentre stavamo sgomberando la soffitta di una vecchia osteria a Gaverina Terme. Abbiamo trovato il tavoliere a pezzi, lo abbiamo ricomposto e restaurato e abbiamo iniziato a proporlo nelle feste di paese della nostra zona», ricorda Patelli.