Riva di Solto, i sogni prendono il largo con i lumini di San Rocco

Anche quest’anno, dal 14 al 17 agosto, il piccolo borgo lacustre rinnova il proprio appuntamento più sentito, che mescola sacro e profano, celebrazione religiosa e festa di comunità. L’evento culmina con le serate del 15 e del 16 agosto, quando, al termine di musica e riti solenni, il lago si accende in un abbraccio luminoso. Oltre 5mila luci vengono calate in acqua tutte insieme, quasi all’unisono, e la speranza – raccontano gli anziani – è che non tornino a riva ma viaggino lontano, come portatrici di bene e benedizione.