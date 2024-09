Essere «scientusiasti». Torna «BergamoScienza» tra conoscenza, fiducia e socialità

Questa formula rodata di «BergamoScienza», che unisce divulgazione rigorosa, socialità, linguaggi accessibili, divertimento e tanta sperimentazione, è risultata un’occasione per tutti, anche per disinformati e disillusi. «Lavoriamo alla proposta del festival con l’obiettivo di offrire al pubblico un’occasione per aprire lo sguardo su cosa sta succedendo nel mondo della scienza in modo coinvolgente ma autorevole – spiega Nicola Quadri, segretario del Comitato Scientifico di BergamoScienza – Per chi è disilluso nei confronti della materia, partecipare all’esperienza diretta di una conferenza, incontrare persone entusiaste, ascoltare esperti competenti e potersi rapportare con loro anche facendo domande dal vivo può essere un modo per ricostruire la fiducia e cambiare idea; questo a fronte di contesti in cui si ricevono informazioni confuse o errate, e di strumenti, come i social media, in cui il proprio vicino di casa e una fonte autorevole rischiano di essere messi sullo stesso piano».