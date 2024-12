Idee last minute per il lungo weekend di Capodanno

Nella notte di San Silvestro, non possono mancare le grandi feste in piazza. Dopo il tutto esaurito della scorsa estate, il format «Voglio Tornare Negli Anni 90» torna proprio questa sera a NXT in Piazzale degli Alpini per una notte (l’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria) nel segno del divertimento. Sul palco saliranno cantanti, dj e ballerine: non mancheranno tanti effetti speciali e, soprattutto, la musica dance che ha firmato un decennio iconico. In città ci saranno gli eventi organizzati a Daste , al Balzer Globe e all’ Ink Club . Un Capodanno in piazza si festeggerà anche a San Pellegrino Terme con Zambo Dj e Andrea Cefis Voice e Selvino . Al Druso si alterneranno invece quattro diversi dj set per soddisfare tutti i gusti e ballare tutta la notte.