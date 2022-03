Il nostro viaggio sull’Olimpo comincia da sette luoghi bergamaschi

Per celebrare la donna, in occasione della festa dell’8 marzo, quest’anno abbiamo deciso di partire dalle divinità dell’Olimpo . Ci siamo chiesti se le dee mitiche del passato potessero in qualche modo aiutarci ad analizzare la nostra realtà , la realtà del 2022, e abbiamo costruito uno spettacolo capace di darci una risposta. « A chi spetta la mela d’oro? Voci di donne e di dee » sarà in programma domani sera alle 21 nell’Auditorium della Casa del Giovane di Bergamo (Via Gavazzeni, 13) e sugli schermi di Bergamo TV alle ore 21 di martedì 8 e di sabato 12 marzo .