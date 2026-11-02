«La Barchetta di Carta», le parole dei bambini costruiscono ponti tra Bergamo e Cuba

«Volevo far emergere dignità e identità, sono andata da loro chiedendo: “Chi eri, chi sei, cosa hai voglia di raccontarmi?”…», ricorda Bajini, ripercorrendo l’inizio del lavoro. La risposta è stata una quantità di storie che ha superato le aspettative, i partecipanti hanno condiviso ricordi ed esperienze, felici di essere interpellati. «Ne è venuta fuori una raccolta bellissima in cui loro si sono sentiti riconosciuti», racconta. Il nome della collana è stato scelto dagli stessi anziani. Di fronte alla possibilità di un titolo legato alle difficoltà vissute dalle persone emarginate, hanno preferito un’espressione che guardasse al futuro. «Mi hanno detto: “la nostra collana deve chiamarsi gioia di vivere, perché abbiamo voglia di andare avanti”». Dopo i primi libretti realizzati con le storie degli anziani, Bajini ha deciso di coinvolgere anche bambini e adolescenti. È nata così l’idea di mettere in relazione generazioni e vissuti differenti attraverso la scrittura.