Appunti su un’umanità che si è messa in rete e non sa più come uscirne

Anders parlava anche di vergogna prometeica: il sentimento di inferiorità dell’essere umano di fronte alla perfezione dei propri prodotti. Oggi la declinazione potrebbe essere questa: abbiamo costruito sistemi capaci di produrre in pochi secondi ciò che a noi richiede ore, e abbiamo immediatamente cominciato a domandarci se fossimo diventati inutili. Una reazione comprensibile, ma che rivela un equivoco: abbiamo finito per misurare il valore dell’intelligenza umana con i parametri dell’efficienza delle macchine. Se scrivere velocemente è meglio che scrivere lentamente, se produrre dieci idee è meglio che elaborarne una, se rispondere subito è meglio che riflettere, allora abbiamo già deciso quale forma di intelligenza consideriamo superiore. E non è detto che sia una decisione particolarmente intelligente.