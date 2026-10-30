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30 Ottobre 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (30 ottobre – 1 novembre)

Articolo. Dalla «Fiera Campionaria» alla «Sagra dei canederli & stinco», da «Flea Market» a «Notte a Palazzo Moroni» passando per «Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali». Ecco le nostre proposte per il fine settimana

Lettura 2 min.
(Foto Shutterstocks.com)
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

Dolcetto o scherzetto? Il fine settimana più spaventoso dell’anno è giunto alle porte e la città di Bergamo e la provincia si preparano ad accogliere Halloween con un calendario ricco di iniziative. Con le feste in maschera, le serate musicali, gli spettacoli e le attività a tema per i più piccoli, non mancano per queste giornate le occasioni per entrare nello spirito di questa giornata. Per chi preferisce atmosfere meno “tenebrose”, sono in programma numerosi appuntamenti culturali, eventi gastronomici e proposte per trascorrere qualche ora alla scoperta del territorio. Ecco una selezione degli eventi consigliati dalla redazione di Eppen

Venerdì 30 ottobre

A Bergamo il fine settimana diventa l’occasione per visitare la « Fiera Campionaria », la manifestazione multisettoriale che torna negli spazi della Fiera di Bergamo, fino a domenica 1 novembre, con un programma rinnovato e tante attività da scoprire. L’evento propone un percorso libero tra i padiglioni e le aree tematiche, con una sezione dedicata allo sport in cui è possibile mettersi alla prova nell’arrampicata, nel boulder e nel curling. Tra le novità di questa edizione ci sono anche i laboratori di intaglio delle zucche, una mostra sui mostri dei fumetti curata dall’associazione Bergomix e il «Winter Games Express», il treno di 55,27 metri realizzato in cioccolato che, dopo la fiera, entrerà a far parte del Museo del Cioccolato di Torino. A questa impresa, entrata nel Guinness World Records, la redazione di Eppen ha dedicato un approfondimento . Per chi vuole invece concedersi un viaggio nei sapori della tradizione bavarese, in Piazzale degli Alpini, fino all’1 novembre e nel weekend del 6 – 8 novembre, torna l’«OktoberGFest» con la « Sagra dei canederli & stinco ». La proposta gastronomica spazia dai canederli allo stinco alla birra, con specialità come il «Bergzel», un panino con impasto tipo brezel, salamella e peperoni, oltre a dolci tipici, come lo strudel e la torta Sacher.

Preferite altro? Ecco alcuni consigli

30
Ven
Ottobre
h.19:00 / 23:30
Palaspirà Spirano
Sagra della Polenta Taragna

A Spirano torna la sagra dedicata alla polenta taragna, con prodotti di qualità a chilometro zero, musica e divertimento. In programma tre weekend tra ottobre e novembre, con un appuntamento aggiuntivo.

Manifestazioni
30
Ven
Ottobre
h.20:00 / 23:30
Castello Visconteo Trezzo sull'Adda
Halloween al Castello: il vampiro di Bergamo

Un percorso teatrale immersivo che ripercorre le vicende criminali di Vincenzo Verzeni all'interno del Castello di Trezzo.

Visite guidate
30
Ven
Ottobre
h.20:30 / 22:00
Piazza Vecchia Bergamo
Halloween a Bergamo: un tour nella cronaca nera del passato

Nella notte più buia dell'anno, un itinerario speciale Halloween dentro la Bergamo delle ombre, dove sentenze, processi ed esecuzioni hanno lasciato ferite profonde tra vicoli, palazzi e pietre antiche.

Manifestazioni
30
Ven
Ottobre
h.21:00 / 23:00
Auditorium Ferrini Sarnico
Cime tempestose

L'evento presenta lo spettacolo «Cime tempestose», parte della rassegna di teatrolettura «Fiato ai Libri», con la voce narrante di Marika Pensa e la chitarra di Omar Nedjari.

Letteratura
30
Ven
Ottobre
h.21:00 / 23:00
Bergamo Alta Bergamo
Storie di omicidi

In programma una visita guidata notturna sulle Mura di Bergamo. l tour trae ispirazione da diverse opere letterarie che nel corso dei secoli, hanno narrato storie, leggende e misteri di Bergamo Alta.

Visite guidate
30
Ven
Ottobre
h.20:00 / 23:00
NXT Station Bergamo
Anthology Michael JacksonThe Italian Tribute

Uno spettacolo musicale e coreografico dedicato alla figura di Michael Jackson, che ripercorre la carriera del Re del Pop attraverso l'uso di costumi originali e performance di danza.

Musica

Sabato 31 ottobre

Il sabato si apre all’insegna del vintage e della creatività con il « Flea Market – Halloween Edition », il mercatino dedicato all’artigianalità e alla valorizzazione del riuso, in programma per tutta la giornata al Druso di Ranica. L’evento riunisce numerosi espositori che propongono oggetti vintage, pezzi di artigianato fatto a mano, illustrazioni e creazioni dal design sostenibile. Per tutta la durata dell’iniziativa, oltre a curiosare tra le bancarelle, è possibile trascorrere momenti conviviali nell’area food & drink o ballare insieme al DJ set di Pileomba, previsto dalle 16.30. L’atmosfera di Halloween arriva anche a Palazzo Moroni, dove il mistero diventa il filo conduttore di due appuntamenti per grandi e piccini. Alle 14 e alle 16 è in programma « Risolvi il mistero a Palazzo Moroni » l’evento che coinvolge i più piccoli in un’escape room che si snoda tra le sale e i giardini della dimora, alla ricerca di indizi per scoprire chi ha sottratto al conte Antonio Moroni, il suo prezioso orologio da taschino. In serata, invece è il turno di « Notte a Palazzo Moroni » che propone una visita guidata tra affreschi barocchi e opere della collezione, come i celebri dipinti «Cavaliere in rosa» e il «Ritratto di Isotta Brembati» di Giovanni Battista Moroni, da ammirare a luci soffuse e illuminate dalle torce.

Non vi abbiamo convinto?

31
Sab
Ottobre
h.14:30 / 16:30
San Pellegrino Terme San Pellegrino Terme
Tour Liberty di San Pellegrino Terme

Un itinerario a piedi per scoprire l'architettura e la storia della località termale durante il periodo della Belle Époque.

Visite guidate
31
Sab
Ottobre
h.15:30 / 21:30
Laghetto del Pertus Costa Valle Imagna
Trekking da brividi

Un'escursione in maschera verso la vetta del Monte Ocone ispirata alle tradizioni di Halloween.

Outdoor
31
Sab
Ottobre
h.18:00 / 20:00
I petali di Alice Clusone
Zucca fiorita

Un appuntamento creativo nel giorno di Halloween per decorare una zucca con fiori e materiali autunnali e realizzare una composizione da portare a casa.

Corsi
31
Sab
Ottobre
h.20:00 / 23:00
NXT Station Bergamo
La stupidera di Halloween

Una serata musicale dedicata al genere trash, pop e revival che propone un repertorio di successi internazionali e nazionali.

Spettacoli
31
Sab
Ottobre
h.21:00 / 23:00
Palestra dell’Oratorio - Sala dell… Bottanuco
La storia siamo noi

L'evento si inserisce nella rassegna «Terra di Mezzo» e propone uno spettacolo basato sulla creazione collettiva di una narrazione attraverso parole e immagini.

Spettacoli
31
Sab
Ottobre
h.22:30 / 23:45
Druso Ranica
Halloween party

L'evento prevede una performance musicale e un set di musica elettronica a tema Halloween. L'appuntamento prevede lo spettacolo di Teo e le Veline Grasse accompagnato da un set musicale curato dai Point Break.

Musica

Domenica 01 novembre

Il giorno di Ognissanti può diventare anche un’occasione per dedicarsi alla cultura e trascorrere del tempo in famiglia con diverse visite alla scoperta della storia e del patrimonio locale o spettacoli per grandi e piccini. Chi vuole approfittare della giornata per esplorare il territorio, torna l’appuntamento con « Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali » e con l’apertura congiunta di 23 dimore storiche della Media Pianura Lombarda. Tra la pianura bergamasca, il Cremasco e la bassa bresciane, è possibile visitare rocche, palazzi e borghi spesso non accessibili al pubblico, partecipare a visite guidate e rievocazioni e scoprire le tradizioni culturali dei luoghi. A Carvico, invece, spazio al teatro per famiglie: all’oratorio di Carvico va in scena « Avventura di Papera & Coniglio », spettacolo della compagnia Teatro del Vento inserito nella rassegna «Teatro a Merenda». La storia segue Paperella e Coniglietto e affronta con leggerezza il tema delle emozioni e della scoperta degli altri. Lo spettacolo è adatto e consigliato ai bambini a partire dai due anni.

Volete altre idee?

1
Dom
Novembre
h.15:00 / 16:30
Castel Trebecco Credaro
Dame e cavalieri

Visita al borgo medievale di Castel Trebecco e della Chiesa di S. Fermo a Credaro. Un itinerario alla scoperta di questo antico borgo fortificato, sapientemente restaurato e tuttora abitato, osservandone la struttura difensiva e la posizione strategica.

Visite guidate
1
Dom
Novembre
h.15:00 / 17:00
Accademia Tadini Lovere
Nascita di un sogno: la collezione Tadini tra passato, presente e futuro

L'Accademia Tadini propone un percorso guidato per esplorare la propria collezione, approfondendo il legame tra l'arte e la storia personale del Conte Tadini.

Incontri
1
Dom
Novembre
h.07:30 / 12:00
- Treviglio
Stratreviglio

Stratreviglio 2026 è la camminata ludico motoria che domenica 1 novembre attraverserà Treviglio, con ritrovo e partenza in Piazza Cameroni. In programma tre percorsi per camminare e correre.

Outdoor
1
Dom
Novembre
h.20:00 / 23:00
NXT Station Bergamo
Stand Up Comedy - Open Mic

La serata Stand Up Comedy - Open Mic torna al NXT di Bergamo, con una programmazione curata da Giò Fattoruso che include esibizioni comiche e servizio di cucina.

Spettacoli
1
Dom
Novembre
h.16:30 / 17:30
Teatro di Loreto Bergamo
È vietato piangere

L'evento, parte della rassegna «Il Teatro delle Meraviglie», presenta uno spettacolo di teatro d'attore e oggetti che affronta il tema delle emozioni negate attraverso un viaggio poetico e ironico.

Spettacoli
1
Dom
Novembre
h.15:45 / 16:40
Parco Astronomico La Torre del Sole Brembate di Sopra
Il Sole al Planetario

Uno spettacolo a cupola dedicato al Sole, la nostra stella, per esplorare i processi fisici che regolano il sistema solare.

Spettacoli

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