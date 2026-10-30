Guida agli eventi del weekend (30 ottobre – 1 novembre)

Il giorno di Ognissanti può diventare anche un’occasione per dedicarsi alla cultura e trascorrere del tempo in famiglia con diverse visite alla scoperta della storia e del patrimonio locale o spettacoli per grandi e piccini. Chi vuole approfittare della giornata per esplorare il territorio, torna l’appuntamento con « Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali » e con l’apertura congiunta di 23 dimore storiche della Media Pianura Lombarda. Tra la pianura bergamasca, il Cremasco e la bassa bresciane, è possibile visitare rocche, palazzi e borghi spesso non accessibili al pubblico, partecipare a visite guidate e rievocazioni e scoprire le tradizioni culturali dei luoghi. A Carvico, invece, spazio al teatro per famiglie: all’oratorio di Carvico va in scena « Avventura di Papera & Coniglio », spettacolo della compagnia Teatro del Vento inserito nella rassegna «Teatro a Merenda». La storia segue Paperella e Coniglietto e affronta con leggerezza il tema delle emozioni e della scoperta degli altri. Lo spettacolo è adatto e consigliato ai bambini a partire dai due anni.