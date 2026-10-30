Guida agli eventi del weekend (30 ottobre – 1 novembre)

Dolcetto o scherzetto? Il fine settimana più spaventoso dell’anno è giunto alle porte e la città di Bergamo e la provincia si preparano ad accogliere Halloween con un calendario ricco di iniziative. Con le feste in maschera, le serate musicali, gli spettacoli e le attività a tema per i più piccoli, non mancano per queste giornate le occasioni per entrare nello spirito di questa giornata. Per chi preferisce atmosfere meno “tenebrose”, sono in programma numerosi appuntamenti culturali, eventi gastronomici e proposte per trascorrere qualche ora alla scoperta del territorio. Ecco una selezione degli eventi consigliati dalla redazione di Eppen
Venerdì 30 ottobre
A Bergamo il fine settimana diventa l’occasione per visitare la « Fiera Campionaria », la manifestazione multisettoriale che torna negli spazi della Fiera di Bergamo, fino a domenica 1 novembre, con un programma rinnovato e tante attività da scoprire. L’evento propone un percorso libero tra i padiglioni e le aree tematiche, con una sezione dedicata allo sport in cui è possibile mettersi alla prova nell’arrampicata, nel boulder e nel curling. Tra le novità di questa edizione ci sono anche i laboratori di intaglio delle zucche, una mostra sui mostri dei fumetti curata dall’associazione Bergomix e il «Winter Games Express», il treno di 55,27 metri realizzato in cioccolato che, dopo la fiera, entrerà a far parte del Museo del Cioccolato di Torino. A questa impresa, entrata nel Guinness World Records, la redazione di Eppen ha dedicato un approfondimento . Per chi vuole invece concedersi un viaggio nei sapori della tradizione bavarese, in Piazzale degli Alpini, fino all’1 novembre e nel weekend del 6 – 8 novembre, torna l’«OktoberGFest» con la « Sagra dei canederli & stinco ». La proposta gastronomica spazia dai canederli allo stinco alla birra, con specialità come il «Bergzel», un panino con impasto tipo brezel, salamella e peperoni, oltre a dolci tipici, come lo strudel e la torta Sacher.
Preferite altro? Ecco alcuni consigli
Il sabato si apre all’insegna del vintage e della creatività con il « Flea Market – Halloween Edition », il mercatino dedicato all’artigianalità e alla valorizzazione del riuso, in programma per tutta la giornata al Druso di Ranica. L’evento riunisce numerosi espositori che propongono oggetti vintage, pezzi di artigianato fatto a mano, illustrazioni e creazioni dal design sostenibile. Per tutta la durata dell’iniziativa, oltre a curiosare tra le bancarelle, è possibile trascorrere momenti conviviali nell’area food & drink o ballare insieme al DJ set di Pileomba, previsto dalle 16.30. L’atmosfera di Halloween arriva anche a Palazzo Moroni, dove il mistero diventa il filo conduttore di due appuntamenti per grandi e piccini. Alle 14 e alle 16 è in programma « Risolvi il mistero a Palazzo Moroni » l’evento che coinvolge i più piccoli in un’escape room che si snoda tra le sale e i giardini della dimora, alla ricerca di indizi per scoprire chi ha sottratto al conte Antonio Moroni, il suo prezioso orologio da taschino. In serata, invece è il turno di « Notte a Palazzo Moroni » che propone una visita guidata tra affreschi barocchi e opere della collezione, come i celebri dipinti «Cavaliere in rosa» e il «Ritratto di Isotta Brembati» di Giovanni Battista Moroni, da ammirare a luci soffuse e illuminate dalle torce.
Non vi abbiamo convinto?
Domenica 01 novembre
Il giorno di Ognissanti può diventare anche un’occasione per dedicarsi alla cultura e trascorrere del tempo in famiglia con diverse visite alla scoperta della storia e del patrimonio locale o spettacoli per grandi e piccini. Chi vuole approfittare della giornata per esplorare il territorio, torna l’appuntamento con « Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali » e con l’apertura congiunta di 23 dimore storiche della Media Pianura Lombarda. Tra la pianura bergamasca, il Cremasco e la bassa bresciane, è possibile visitare rocche, palazzi e borghi spesso non accessibili al pubblico, partecipare a visite guidate e rievocazioni e scoprire le tradizioni culturali dei luoghi. A Carvico, invece, spazio al teatro per famiglie: all’oratorio di Carvico va in scena « Avventura di Papera & Coniglio », spettacolo della compagnia Teatro del Vento inserito nella rassegna «Teatro a Merenda». La storia segue Paperella e Coniglietto e affronta con leggerezza il tema delle emozioni e della scoperta degli altri. Lo spettacolo è adatto e consigliato ai bambini a partire dai due anni.
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