Alla Campionaria l’ultima corsa del treno di cioccolato da record

A raccontarla è Andrea Bonati, presidente del Consorzio Pasticceri Artigiani Bergamaschi, che ha curato la regia del progetto e ne ha accompagnato i passaggi più delicati perché, se il record è il risultato che ha attirato l’attenzione, il percorso per raggiungerlo è stato soprattutto una prova di organizzazione, capacità di fare squadra e tenacia. «A un certo punto ho trovato i primi sostenitori e ho detto: va bene, allora lo facciamo. E via», ricorda Bonati. È stato quello il momento in cui l’idea ha smesso di essere soltanto un’ambizione e ha cominciato a trasformarsi in un’impresa concreta.