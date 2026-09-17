L’Aula Picta riscopre i suoi colori e il Bernareggi festeggia il suo primo anno

Serviranno infatti nuovi studi per comprendere la genesi di questa struttura, utilizzata come medievale sala per le udienze dei vescovi di Bergamo, con affreschi duecenteschi. «L’Aula Picta nasce come uno spazio dedicato agli incontri del vescovo con le persone. Ci si interroga quindi sul perché, in un luogo che non è una chiesa, siano state affrescate, nella fascia più alta, le scene della vita di Gesù Cristo. Inauguriamo il restauro, ma rimane ancora il compito di approfondire lo studio di alcune figure che provengono dai bestiari medievali e di alcune iconografie. – riferisce Don Davide Rota – riguarda la famosa “Ruota della Fortuna”. È un tema molto interessante: che cosa ci fa la “Ruota della Fortuna” in un contesto che viene ritenuto sacro, pur non essendo una chiesa? È un tema che però parla del destino dell’uomo, della prospettiva che ognuno sceglie di adottare per orientare le proprie azioni. Non è un caso che la Ruota faccia il paio con l’immagine di San Michele che pesa le anime che allude al destino finale degli uomini e introducendo un legame e una relazione tra le azioni compiute sulla terra e gli esiti che avranno. Sono immagini antiche che parlano ancora all’oggi. Bisogna continuamente decifrarle e studiarle. Sono quindi molti gli aspetti che rimangono da capire e da approfondire».