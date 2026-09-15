«Millegradini», è tempo di scegliere il proprio percorso

È uno dei luoghi che segnano il passaggio tra il cuore della città bassa e il Sentierone. La chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano si affaccia tra via Torquato Tasso e largo Belotti e chiude idealmente la tradizionale passeggiata dei bergamaschi. Le sue origini sono antichissime, ma l’edificio attuale è frutto della ricostruzione avviata tra il 1603 e il 1642 su progetto dell’architetto comasco Anton Maria Caneva. La facciata, completata alla fine dell’Ottocento da Giovanni Cuminetti, è un esempio di architettura barocca e conserva statue e rilievi di importanti artisti bergamaschi.