Natale a Clusone: eventi, magia e tradizioni per grandi e piccini

Durante il mese di dicembre esplorare il patrimonio storico e artistico della città. Le visite guidate dei Grandi Classici di Clusone, in programma il 1, 7, 15, 21, 28 e 31 dicembre, non mancano le occasioni per, conducono i visitatori alla scoperta dei luoghi simbolo del borgo, come la celebre Piazza dell’Orologio, l’Orologio Astronomico Fanzago e il suo meccanismo, l’imperdibile affresco della Danza Macabra e l’Oratorio dei Disciplini.