Oriocenter lancia i «Black Days»

Il Black Friday sta per tornare e Oriocenter è pronto a sorprendere ancora una volta con una speciale iniziativa a premi, attiva per due giorni imperdibili. Venerdì 28 e sabato 29 novembre, dalle 18 alle 22, per tutti gli acquisti effettuati i clienti riceveranno una gift card del valore di 50 euro a fronte di una spesa uguale o superiore a 200 euro in un unico scontrino e del valore di 100 euro per acquisti uguali o superiori a 400 euro. Nei negozi Apple, Mediaworld e Unieuro, la gift card sarà del valore di 100 euro per un acquisto pari o superiore a 800 euro in un unico scontrino. Partecipano all’operazione tutti i negozi della galleria, ad esclusione dell’Ipermercato e i suoi corner.