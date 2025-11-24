Oriocenter lancia i «Black Days»

Il Black Friday sta per tornare e Oriocenter è pronto a sorprendere ancora una volta con una speciale iniziativa a premi, attiva per due giorni imperdibili. Venerdì 28 e sabato 29 novembre, dalle 18 alle 22, per tutti gli acquisti effettuati i clienti riceveranno una gift card del valore di 50 euro a fronte di una spesa uguale o superiore a 200 euro in un unico scontrino e del valore di 100 euro per acquisti uguali o superiori a 400 euro. Nei negozi Apple, Mediaworld e Unieuro, la gift card sarà del valore di 100 euro per un acquisto pari o superiore a 800 euro in un unico scontrino. Partecipano all’operazione tutti i negozi della galleria, ad esclusione dell’Ipermercato e i suoi corner.
I clienti potranno ritirare le gift card presso l’Infopoint da domenica 30 novembre a domenica 14 dicembre, dalle 9 alle ore 22, mostrando lo scontrino originale dell’acquisto (su carta termica), con data e ora di emissione. Le gift card potranno essere utilizzate subito dopo il ritiro in tutti i negozi, compresi UCI Cinema Orio, Iper e NH Hotel. Saranno valide fino al 20 novembre 2026.
«Anche quest’anno vogliamo ringraziare i nostri clienti più affezionati – ha dichiarato il direttore di Oriocenter, Ruggero Pizzagalli – Il Black Friday è l’occasione perfetta per vivere Oriocenter in modo speciale, con premi immediati e momenti di shopping unici. La gift card rappresenta il nostro grazie a chi ci sceglie e ci segue con fiducia».
Oriocenter, con oltre 300 negozi, vi aspetta per due giorni di shopping sorprendente. Qui trovate una selezione esclusiva di brand, dai grandi marchi internazionali alle boutique più ricercate, oltre a 57 proposte di ristorazione ideali per ogni momento della giornata. E per chi ama il grande schermo, 14 sale cinema e la sala IMAX d’avanguardia offrono un’esperienza cinematografica davvero unica.
Non c’è momento migliore dei Black Days per iniziare a pianificare i regali di Natale: un’occasione perfetta per approfittare di offerte e sconti esclusivi, scegliere idee regalo originali per le persone che amate o concedervi finalmente quel piccolo piacere rimandato da tempo.
Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.
Info e regolamento dell’iniziativa presso l’Infopoint e sul sito ufficiale.