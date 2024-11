Torna «Bergamo Sposi 2024», il salone dedicato agli sposi e alla cerimonia

Abbiamo chiesto a Ornella Schenatti, amministratrice di Ecspo srl e project manager di «Bergamo Sposi» dal 2007, l’importanza di visitare questa fiera per le coppie che si avviano al grande passo. «La nostra è una fiera mirata, non ci interessano i grandi numeri o le folle di curiosi, perché puntiamo a un target ben preciso: le coppie di futuri sposi. In passato ci si sposava in giovane età, e ci si affidava alla rete familiare per l’aiuto dei preparativi dell’evento: mamme, nonne e zie si facevano in quattro per fornire i contatti del fotografo di famiglia, dell’amica sarta per l’abito e così via, influenzando i preparativi con il proprio gusto personale. Oggi le cose sono molto diverse, sia perché le nostre vite sono molto più frenetiche e si ha poco tempo, sia perché si arriva alle nozze a un’età più matura e con molta più consapevolezza dei propri gusti e di come ci piacerebbe personalizzare il proprio matrimonio».