Torna il «Mercatino di Via Loj», storia e tradizione nel cuore della Val Cavallina

Il ricco programma della giornata inizia alle 12 con l’apertura degli stand nelle vie del centro storico e dei punti ristoro, in Casa della Gente e via Tribulina. Il pomeriggio si anima con proposte per tutte le età, a partire dall’apertura dei giochi per bambini, il «Gran Torneo Pirlì» (15.30) e la «doccia del Boia» in piazza IV novembre. Le associazioni locali presentano le proprie testimonianze (16.30), mentre Palazzo Eleonora ospita l’iniziativa «Decoriamo con le Api!» (17). La prima rievocazione della leggenda in via Loj (17.30) è seguita dalla baby dance in piazza IV novembre (17.40) e dallo spettacolo «Raziocinio Magico» al Sagrato Parrocchiale (18). La serata prosegue con il laboratorio creativo in via XI febbraio (18.45), le due live music di Luca Molli in via Biali (19) e degli Atomics alla Casa della Gente (19.30), il karaoke time in piazza IV novembre (20:00), le testimonianze delle associazioni (21) e la seconda rievocazione della leggenda (21.30), accompagnata dalla live music dei 21 Strings. La baby dance (21.40) precede lo spettacolo «In Fiamma Veritas» al Sagrato Parrocchiale (22), in attesa del gran finale, alle 23.30 in piazza IV novembre.