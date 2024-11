«Xantolo», il festival del «Día de Muertos» messicano, è la gioia di ritrovare i propri cari

Nei cimiteri italiani, in questi giorni, sono molte le persone che tornano a trovare i cari scomparsi. L’atmosfera è per lo più silenziosa e quieta per rispetto di chi non c’è più, come in tutti i paesi di tradizione cattolica. « Nei cimiteri messicani invece c’è chi porta fiori e chi porta la musica, chi trascorre la notte a cantare insieme ad amici e famigliari, come mia nonna e i miei zii e molti altri come loro» spiega Vanessa Gutiérrez. È lei l’organizzatrice di «Xantolo – In Messico la morte è cultura viva», due giorni di festival alla scoperta della cultura messicana e delle sue tradizioni, che da oggi a domenica porterà tra la Chiesa di San Lazzaro in centro a Bergamo e gli spazi di Daste musica, folclore, laboratori e presentazioni dedicate al Giorno dei Morti. Una festività che in Messico viene vissuta in modo radicalmente diverso.