Coltivare amore, un San Valentino ispirato alla natura

Sì, lo so: ho bocciato rose e cioccolatini e vi ho mandato nel panico. Ma San Valentino è anche l’occasione perfetta per rompere i canoni e immergersi nelle forme, nei colori, nelle texture della natura. Spesso ci fossilizziamo sui fiori, come se fossero l’unico linguaggio possibile dell’amore. E invece sono le foglie a sorprenderci davvero. A durare. A dialogare con gli spazi che abitiamo ogni giorno. Le Alocasie, con le loro forme scultoree e le nervature decise, sembrano disegnate da un architetto. Le Aglaoneme, con le loro variegature cromatiche, sono veri quadri di arte moderna. E per chi non vuole rinunciare al simbolismo, esistono foglie a forma di cuore che parlano d’amore con discrezione: dal ciclamino, semplice e autentico, alla più ricercata Ceropegia woodii, con i suoi cuori sospesi, leggeri come pensieri.