«Forza Ale!» L’avventura olimpica di Alessandra Fumagalli vista da casa

Nel frattempo gli atleti si sono spostati a Cortina per la cerimonia inaugurale. Tutto è pronto. Tra gli sponsor c’è anche un noto marchio di make-up che mette a disposizione degli atleti i propri truccatori per tutta la durata dei Giochi. Ale non perde l’occasione e si affida alle loro abili mani. La sfilata degli atleti è il momento clou, imperdibile per noi genitori. Il timore di non riuscire a vederla è reale anche perché Ale non è molto alta. Ci comunica che sfilerà al fianco di Vale, sua compagna di squadra, con molti più centimetri da sfoggiare, così da essere più facilmente identificabile. La cerimonia procede agile tra momenti esaltanti e qualche stonatura, ma è pur sempre uno spettacolo appassionante. Inizia la sfilata che per la prima volta nella storia dei Giochi è diffusa. Gli atleti sono divisi tra Milano, Livigno, Predazzo e Cortina, le sedi principali delle gare. L’eccitazione cresce a dismisura. Facciamo le prove di registrazione, studio l’inquadratura migliore e la distanza ideale…macché!