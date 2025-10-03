«Nembro-Selvino», il chronoday che ricorda Egidio Morè si apre ai ciclisti

«Abbiamo avuto sempre una buona risposta, visto che lo scorso anno abbiamo toccato fra una gara e l’altra quasi trecento partecipanti. Quest’anno contiamo di poter giungere sino a quota cinquecento, anche se abbiamo dovuto porre un limite ai partecipanti della prova di ciclismo perché si tratta della prima volta e vogliamo capire bene che reazione avremo – aggiunge il presidente – Sicuramente in molti saranno presenti per la bicicletta perché ci sarà l’occasione di avere la strada completamente chiusa, mentre per gli skiroll potremo avere una minore partecipazione perché in programma, in quei giorni, ci saranno anche una sprint e una gara in salita sul Monte Bondone: molti dei principali esperti del settore potrebbero non essere presenti per questa ragione».