Bossico e il monte Colombina fra vedute lacustri e leggende

Per meglio apprezzare le peculiarità di questa località decidiamo di compiere un giro ad anello nell’altipiano toccando anche la cima del monte Colombina , bel rilievo pratoso in posizione aerea su Bossico e il lago d’Iseo. Superiamo le case del paese percorrendo via san Fermo fino al posteggio oltre il quale non è più consentito procedere in auto. Siamo a quota 900m ed essendo mattina il sole stenta ancora a raggiungere questo angolo dell’altipiano. Il freddo pungente non consente divagazioni pertanto procediamo di buona lena seguendo le indicazioni per il colle San Fermo (sentiero CAI n° 553).