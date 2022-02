Vuoi sapere cosa succede a Bergamo?

In questo nuovo numero della rivista, abbiamo dedicato il servizio di copertina a Bergamo Jazz , il festival internazionale che dal 17 al 20 marzo riempirà di musica la città. Tra le pagine, tanti approfondimenti legati agli appuntamenti della stagione del Creberg Teatro Bergamo , agli spettacoli in programma al Teatro Sociale e al Donizetti , alle fiere Creattiva dal 3 al 6 marzo e a BAF - Bergamo Arte Fiera dal 25 al 27 marzo. Per le famiglie, tanti spunti, dalle rassegne teatrali al festival La Vallata dei Libri Bambini in Val Seriana, ai laboratori proposti dall’ Orto Botanico .