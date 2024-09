Guida agli eventi del weekend (13 – 15 settembre)

Oggi vi prendiamo per la gola! Torna infatti l’attesissima « Festa della Taragna » di Stabello , un appuntamento imperdibile e tanto amato dai bergamaschi. In menù ci sarà la Taragna, accompagnata da tante alte specialità della Val Brembana. La festa proseguirà per tutto il weekend e per il fine settimana successivo, dal 20 al 22 settembre. All’ Edonè vi segnaliamo l’inimitabile « Festival del Casoncello », l’evento che chiuderà la stagione estiva dello spazio di Redona. Oltre alle eccellenze bergamasche, non mancheranno qualche chicca gastronomica particolare e alcune pizze speciali.