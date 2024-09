«Lungo il Viale», al Santuario di Prada per riscoprire sapori e tradizioni

«Lungo il Viale», infatti, non si può descrivere con il solo elenco di attività proposte, ricchissime durante il fine settimana. Parlando con Silvano Ravasio, presidente di Promoisola e promotore di questa due giorni, diventa chiaro che, ancor prima del buon cibo, è il clima della manifestazione a imprimersi nella mente di chi arriva e torna ogni anno. L’appuntamento sa coniugare la storia del borgo e del Santuario della Madonna di Prada con le tradizioni gastronomiche locali e non solo; il lavoro dei produttori e quel sapore di tipica festa contadina; il vantaggio di essere in un ambiente protetto, ma non isolato. Forse proprio grazie a questo viale, che si staglia imponente per 500 metri di lunghezza, il passo frenetico della settimana pian piano rallenta per entrare in una dimensione più serena e rilassata, dove riscoprire il gusto delle cose semplici.