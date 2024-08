Guida agli eventi del weekend (2 – 4 agosto)

Domenica può essere un’occasione per una piccola gita fuori porta visitando centri storici come quello di Clusone o Ardesio o, per gli amanti della natura, percorrere l’itinerario tra Merone ed Erba rispolverando i tesori della Brianza, che vi abbiamo consigliato qui . In serata ci sarà invece l’occasione di vedere dal vivo Mr. Baffo dei Nanowar of Steel (trovate qui l’intervista) e farsi venire la cervicale a forza di headbanging e risate.