Guida agli eventi del weekend (9 – 11 agosto)

Chi ama i DJ set troverà pane per i suoi denti al NXT Station di Piazzale degli Alpini con « The Beauty and the Beast » , Rock Disco party con Lola e DJ Mario Psycho . Chi invece non resiste al fenomeno Taylor Swift potrà ingannare l’attesa del nuovo tour con « The Eras Disco » , serata a tema all’ Edoné . Un’alternativa potrà essere « Jazz in quota » , che propone un concerto immersi nella natura al Roccolo di Corte di Valcanale.