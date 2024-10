Pause irregolari, in soli 25 giorni multati 250 tir

Non rispettano i tempi di guida e soprattutto quelli di riposo, mettendo a rischio la loro incolumità e quella degli altri utenti della strada. Sono i camionisti che la polizia locale di Verdellino ha pizzicato nell’ultimo mese.

Il bilancio è preoccupante: in 25 giorni totali di controlli mirati, i camionisti sanzionati alla guida del loro tir sono stati ben 250. Ciascuno di loro ha ricevuto una multa da ben 866 euro per il mancato rispetto dei tempi di guida. I controlli sono stati piuttosto rapidi grazie a un innovativo software in uso alla polizia locale guidata dal comandante Massimo Cozzo, che ha consentito di intercettare i camionisti che non avevano rispettato i tempi delle pause, evitando in qualche modo che potessero continuare a viaggiare: nei casi più gravi è stata infatti anche ritirata la patente di guida, trattandosi di attività professionale.

I mezzi controllati e fermati durante i posti di controllo organizzati pressoché quotidianamente lungo corso Europa, nella zona di Zingonia, sono camion per il movimento terra o che trasportano merce di vario genere Alcuni camionisti sono stati trovati a guidare senza la carta del conducente inserita e altri è emerso proprio grazie al software in dotazione alla polizia locale che l’utilizzo di quello che un tempo si chiamava cronotachigrafo era stato in qualche maniera manomesso perché la carta del conducente era stata rimossa benché il veicolo avesse poi continuato a viaggiare per altre ore, una o due, sforando così i tempi di guida regolamentari. I mezzi controllati e fermati durante i posti di controllo organizzati pressoché quotidianamente lungo corso Europa, nella zona di Zingonia, sono camion per il movimento terra o che trasportano merce di vario genere. Si tratta di mezzi pesanti spesso diretti in una delle tante aziende della zona di Zingonia, oppure che passano lungo corso Europa per raggiungere il casello dell’autostrada A4 più vicino, ovvero quello di Capriate San Gervasio.

Il tablet

Il sistema utilizzato dalla polizia locale si chiama «DDD Police» ed è installato su un tablet che funziona attraverso il blueooth che si interfaccia direttamente con il software installato invece nel cruscotto del mezzo pesante che viene controllato. In questo modo il sistema riesce a intercettare le tempistiche di guida e soprattutto quelle delle pause per i mesi precedenti al controllo, verificando eventuali anomalie e facendo emergere eventuali eccessi, ovvero se il camionista è rimasto al volante del suo mezzo pesante per più ore rispetto a quanto la legge consente.